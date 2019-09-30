2019-09-30T11:38:05+03:00
Происшествия

Житель воронежской многоэтажки, где по батареям пустили ток: "У нас заплаты стоят на заплатах"

По его мнению, причины ЧП стоит искать в запущенном состоянии здания
Виктор ПАВЛОВ
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Фото мэрии Воронежа.Фото мэрии Воронежа.
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Житель скандального дома на улице Хользунова, где по батареям отопления пустили электрический ток, высказался по поводу возможных причин ЧП. Андрей В. сообщил:

- Электрощитовая находится в безобразнейшем состоянии, проводка не менялась со дня постройки дома, подвал заливает фекалиями, подвальные трубы изношены настолько, что заплаты стоят на заплатах, вентили рассыпаются от одного взгляда на них, дождевая вода с крыши хлещет прямо в подвал, да много чего еще. А нас представители УК пытаются убедить, что данное ЧП произошло из-за чьей-то преступной халатности в отдельно взятой квартире.

Как рассказал Андрей, сейчас электрики наладили временную проводку. Жильцам дома нельзя пользоваться приборами, которые потребляют много энергии: микроволновки, стиральные машины, электрочайники.

Напомним, что в администрации Воронежа рассматривают две возможные причины ЧП. Первая - кто-то из жильцов "перекинул" провода на батарею. Вторая - неполадки были допущены из-за недосмотра управляющей компании.

Добавим, что сегодня в доме работают еще и специалисты газовой службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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