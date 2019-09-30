2019-09-30T10:50:41+03:00
Происшествия

В воронежскую многоэтажку, где батареи были под напряжением, собираются вернуть газ

Его отключали, чтобы не допустить новых аварийных ситуаций
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Рассматривается вопрос о возвращении газа в дом по адресу Хользунова, 92. Об этом сообщил Дмитрий Соломаха, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Воронежа.

- Газовые службы прибудут с утра, проведут проверку исправности оборудования и вынесут заключение о возможности подачи газа в этот дом. Вопрос остается на полном контроле до устранения всех замечаний, - заявил Дмитрий Соломаха.

Тем временем в управляющей компании "Мастер", которая обслуживает дом, сообщили, что готовы ходатайствовать о досрочном проведении капремонта. По мнению представителей организации, электропроводка дома нуждается в полной замене.

Напомним, в нескольких квартирах дома № 92 по улице Хользунова на батареях стала тлеть и плавиться краска. Из-за этого утром воскресенья горожане вызвали спасателей. Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов четвертого и третьего подъездов - всего 115 человек. Тогда же отключили газ, чтобы не произошло взрыва.

В администрации Воронежа рассматривают две возможные причины ЧП. Один из жильцов дома скончался от воспаления легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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