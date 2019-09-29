В Воронеже в доме, где в батареи дали ток, умер мужчина

СЕГОДНЯ 18:22 2019-09-29T18:24:20+03:00

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День воскресенья, 29 сентября, стал для дома № 92 по улице Хользунова совсем уж черным. Один из его жильцов, 78-летний мужчина скончался от воспаления легких. В полиции сообщили, что смерть не связывают с происшедшим ЧП. В то же время в доме пока нет отопления – воспаление легких в таких условиях не вылечишь…

Напомним, беды жильцов дома № 92 начались с того, что в нескольких квартирах стали плавиться батареи. Вызвали спасателей, те эвакуировали жильцов четвертого подъезда, которых коснулась эта напасть, а также еще одного – третьего – всего 115 человек. Люди вынуждены были гулять на улице или сидеть в автобусах около двух часов. Потом они вернулись домой, где отключили газ, – чтобы вдруг не рвануло.

В мэрии рассматривают две возможные причины ЧП – кто-то из жильцов решил сжульничать, чтобы не платить много за электричество, и «перекинул» провода на батарею, сделав заземление, из-за которого счетчик перестал крутиться. Вторая версия – неполадки в сетях были допущены из-за недосмотра управляющей компании.

ИСТОЧНИК KP.RU