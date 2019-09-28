В Воронеже начали распространять сообщения о новой забастовке водителей маршруток

СЕГОДНЯ 19:06 2019-09-28T19:08:30+03:00

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- В курсе ли журналисты, что перевозчикам города умышленно отказывают в решении по повышению стоимости проезда? Про власть не спрашиваю, они то точно не в курсе! Есть информация о готовности остановить пассажирский транспорт с 1 октября, ввиду отсутствия средств у предприятий. И это уже не шутки! - подобные сообщения стали массово появляться в социальных сетях Воронежа в конце сентября. Все они так или иначе сводятся к одному: перевозчики требуют повышения цен, иначе они готовы остановить свою работу.

Впрочем это уже не первый раз, когда маршрутчики грозятся «остановить движение» в городе. Напомни, 19 июня прошло совещание, на котором глава Воронежа Вадим Кстенин встретился с руководителями основных транспортных компаний города. Так градоначальник отреагировал на обращение перевозчиков, оказавшихся недовольными низкой, по их мнению, стоимостью проезда. В итоге работа в данном направлении началась.

Первый вице-мэр Воронежа Сергей Петрин сообщал, что сумма проезда еще не утверждена, однако подорожание может произойти в середине сентября. Евгений Бажанов, глава регионального управления по государственному регулированию тарифов, заявил, что рассматриваемая стоимость от 20 до 25 рублей.

Воронежцы в свою очередь 29 сентября выйдут на митинг против повышения платы за проезд. И горожан можно понять, ведь уровень комфорта в автобусах не растет из года в год, а водители продолжают нарушать правила, участвую в бесконечных гонках. Свежий пример - сразу четыре маршрутных автобуса подряд проехали на красный сигнал светофора.

Примечательно, что администрации города также должны пройти обсуждения маршрутной сети с корректировками. До этого уже объявляли номера 29 маршруток, которые хотят ликвидировать. Однако такие изменения воодушевили далеко не всех воронежцев.

До этого, например, также распространялась информация об уходе Дмитрия Крутских из сферы общественного транспорта. Группа компаний «Автолайн», которую он возглавляет, контролирует около 80% рынка пассажирских перевозок. Однако вскоре депутат сам опроверг свой уход из маршруточного бизнеса. Также Крутских заявлял, что масштабные вложения в развитие пассажирских перевозок возможны только при тарифе в 27 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU