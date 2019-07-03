2019-07-03T12:20:09+03:00
Общество

Проезд в воронежских маршрутках может подорожать до 23 рублей

Хотя перевозчики настаивают на 27
Елена ФЕДЯШЕВАЮрий КОЗЛОВ
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Три богатыря - Сергей Петрин, Евгений Бажанов и Дмитрий Крутских (слева направо) - по вопросу тарифов на проезд в общественном транспорте пока на распутье.Три богатыря - Сергей Петрин, Евгений Бажанов и Дмитрий Крутских (слева направо) - по вопросу тарифов на проезд в общественном транспорте пока на распутье.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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Правительство Воронежской области продолжает вести диалог с перевозчиками по вопросу повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Напомним, он может подорожать уже этой осенью.

В четверг, 3 июля, в Доме журналистов прошла пресс-конференция, посвященная этой злободневной для воронежцев проблеме.

Руководитель управления по государственному регулированию тарифов правительства Воронежской области Евгений Бажанов рассказал, что повышение цены проезда, скорее всего, произойдет уже осенью. Конкретную цифру при этом не назвал. Однако есть сведения, что ее могут приравнять к пригородным перевозкам, которые, как известно, недавно подорожали до 2 рублей 30 копеек за километр. Учитывая, что каждый маршрут городского транспорта составляет в среднем километров десять, получаем 23 рубля. Именно эта цена, при условии того, что тарифное управление устроит его обоснование перевозчиками (пока от них затребовали дополнительные документы), может вступить в силу с середины октября.

Первый заместитель главы администрации Воронежа по городскому хозяйству Сергей Петрин рассказал, что в феврале-марте 2020 года грядет перезаключение контрактов с перевозчиками на новых условиях. А уже сейчас есть вариант новой схемы городских маршрутов, которой, правда, еще предстоит пройти довольно долгую процедуру согласований.

Между тем перевозчики продолжают настаивать на максимальном подорожании – до 27 рублей. По словам председателя "Союза руководителей городского пассажирского транспорта администрации Воронежа" Дмитрия Крутских, сегодня 30 процентов автобусов каждого перевозчика не выходит на линию из-за того, что это не выгодно. Средняя зарплата водителя при продолжительности рабочего дня с 6 утра до 10 вечера составляет 20 - 25 тысяч рублей. А должна быть, по мнению Крутских, 45 - 50.

- При условии подорожания стоимости проезда до 23 рублей на работу выйдут все автобусы, но про модернизацию городского транспорта в этом случае можно будет забыть. Вложения в развитие пассажирских перевозок возможно только при тарифе в 27 рублей, - отметил Крутских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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