Следователи начали проверку по факту гибели воронежского рабочего в колодце

СЕГОДНЯ 19:17 2019-09-27T19:17:41+03:00

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Следователи СУ СК РФ по Воронежской области начали процессуальную проверку по факту несчастного случая с сотрудниками "Энергосетевой компании". Напомним, во время осмотра водопроводных сетей погиб рабочий, еще двое пострадали.

Как рассказывают следователи, при спуске в колодец 50-летний мужчина упал на его дно. Чтобы ему помочь, внутрь поочередно спустились двое его коллег. Они потеряли сознание. Все случилось на глазах водителя, который и вызвал спасателей.

- 50-летний мужчина скончался на месте происшествия, его 51-летний коллега доставлен в медицинское учреждение, а 45-летнему пострадавшему была оказана помощь на месте, без госпитализации, - говорят в СК.

В городской службе спасения сообщили, что концентрации угарного газа в этом месте не было. В то же время зафиксировали низкий уровень содержания кислорода - всего 13 процентов от нормы. Для выяснения причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU