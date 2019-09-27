2019-09-27T13:48:39+03:00
Происшествия

В Воронеже стали известны подробности смертельного ЧП на улице Ростовской

В колодце, где работали люди, был низкий уровень кислорода
Юрий КОЗЛОВ
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В управлении ГО и ЧС Воронежа рассказали подробности ЧП на улице Ростовской:

- Двое сотрудников ООО «Энергосетевая компания» и главный инженер проводили плановые работы по обслуживанию сетей водоснабжения. Один из мужчин спустился в колодец, чтобы смазать задвижки, и не поднялся назад. Полез второй и тоже остался внизу. Главный инженер вызвал спасателей. И тоже полез в колодец. К тому моменту, как и ему стало плохо, приехали спасатели. Специалисты определили, что концентрации угарного газа в этом месте не было. В то же время зафиксировали низкий уровень содержания кислорода – всего 13 процентов от нормы.

Напомним, в результате ЧП погиб мужчина (как теперь понятно, один из рабочих), двое получили отравления, их увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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