Воронежцам покажут фильм, снятый к 25-летию Камерного театра

СЕГОДНЯ 12:37 2019-09-26T12:37:27+03:00

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1 октября воронежцев приглашают на открытую премьеру фильма «Камерный театр Михаила Бычкова». Демонстрация ленты, снятой режиссером и видео-оператором Алексеем Бычковым, пройдет на Малой сцене.

Документальный фильм снят к 25-летию Воронежского камерного театра. Видео продолжительностью 1 час 10 минут представляет собой коллаж-размышление о прошлом, настоящем и будущем Камерного и включает интервью с артистами театра.

Начало в 19.00. Показ бесплатный, но поскольку количество мест в зале ограничено, нужно записаться по телефону 280-12-70.

ИСТОЧНИК KP.RU