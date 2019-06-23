2019-06-23T14:22:43+03:00
Звезды

На 25-летии Камерного спели Элджей, Монеточка, Гречка и Тима Белорусских

Поздравить воронежский театр с юбилеем приехали деятели искусств со всей страны
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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21 июня Камерный театр отметил юбилей. 25 лет прошло с того момента, как маленькая труппа под руководством Михаила Бычкова в первый раз дала «Беренику». С тех пор театр, возникший в неприспособленном помещении ДК железнодорожников, в нетеатральное время и вопреки всем возникавшим трудностям, вырос в театр с собственной эстетикой, ставший воронежским брендом, известным на всю страну. У них в активе три «Золотых маски» и 72 названия - драмы и комедии, фарсы и трагедии, а теперь и современные танцы. Как сказал критик Бронислав Табачников, «безупречный репертуар, без уступок, ни одной проходной вещи».

К юбилею переиздали книгу про Камерный театр. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

К юбилею переиздали книгу про Камерный театр.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ретроспективу самых знаковых постановок Камерного показали и в юбилейный вечер – отрывки из монологов сложились в стильный «калейдоскоп»-шкатулку: зрителям открывали крышечку коробочки, а там в каждом отделении - целая веха.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В этот вечер было много приятностей. Чета Гордеевых, давних поклонников Камерного, прислала телеграмму с пожеланием новых «Золотых масок». Были поздравления и от администрации Президента РФ, председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина, худрука Большого театра Владимира Урина, театров «Приют комедиантов» и «Красный факел».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Поздравить юбиляров приехали известные на всю страну художники, которые участвовали в оформлении спектаклей Камерного, - Николай Симонов, Эмиль Капелюш, Юрий Хариков, а также режиссеры Адольф Шапиро, Григорий Козлов и Георгий Цхвирава (поставивший в Камерном пять спектаклей).

- Мне тяжело быть в Воронеже: мимо меня ходят люди, которые не знают, как много я сделал для вашего города, - признался режиссер Адольф Шапиро. - Когда-то Мария Кнебель просила меня обратить внимание на ее талантливого ученика Михаила Бычкова. И я хотел, чтобы он приехал ко мне. Но как-то не сложилось. Но я сейчас думаю: да что бы было, если бы я ему помог! Он бы не был в Воронеже, не создал бы этот замечательный театр! Вот как много я сделал для Воронежа!

Много теплых слов сказал руководитель «конкурирующей организации», директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов:

- Я не очень разбираюсь в драме, поэтому моя реакция всегда идет не от головы, а от сердца, от души. И на спектаклях Михаила Бычкова у меня мурашки идут, слезы наворачиваются. У нас есть Дягилевский фестиваль. Мы наблюдаем за Платоновским. И у меня есть предложение: пора нашим фестивалям сделать что-то совместное и удивить Россию!

Стихами и песней из репертуара Марлен Дитрих поздравила труппу столичная актриса Ирина Гринева, которая наездами играет Бланш в спектакле Камерного «Трамвай желание».

- Есть такая притча: в древней Японии если актеры играли богов и зрителям не нравилось, артисты делали себе харакири. Так вот я играю с вашими артистами, и они в хорошем смысле такие самураи - каждый готов умереть на сцене. Это очень интеллигентный, дружелюбный, красивый театр. Таких очень мало, - отметила Ирина Гринева.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Во втором отделении труппа вместо традиционного капустника показала зрителям необычный концерт: артисты перевоплотились на сцене в звезд шоу-бизнеса нынешнего поколения. Артисты раскачали зал образами Элджея, Монеточки, Гречки, Iowa, Тимы Белорусских, Матранга, HammAli & Navai. Получилось очень похоже.

Монеточка от Натальи Шевченко. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Монеточка от Натальи Шевченко.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Андрей Мирошников в образе Элджея. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Андрей Мирошников в образе Элджея.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Матранг в исполнении Камиля Тукаева и Юрия Овчинникова. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Матранг в исполнении Камиля Тукаева и Юрия Овчинникова.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

HammAli & Navai Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

HammAli & NavaiФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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