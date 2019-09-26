В Воронеже пропавших школьников нашли живыми

СЕГОДНЯ 10:43 2019-09-26T10:43:53+03:00

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В Воронеже нашли двух мальчиков, которых искали три дня. 9-летний Степан и 11-летний Владислав перестали выходить на связь с родственниками с 23 сентября, за это время дома они не появлялись.

25 сентября около 22.00 волонтеры поискового отряда «Черноземье» обнаружили ребятишек на улице. В полиции мальчики признались, что ушли в «самостоятельное плавание», потому что не хотят ходить в школу.

Дети бродили по улицам и ночевали в незапертой машине. Слава богу, ничего плохого с ними не произошло. Ребят обследуют медики.

ИСТОЧНИК KP.RU