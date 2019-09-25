В Воронеже пропали два ребенка

СЕГОДНЯ 17:13 2019-09-25T17:13:30+03:00

Фото: из группы «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.

Мальчики 9 и 11 лет исчезли 23 сентября

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В Воронеже начали поиски двух мальчиков. 9-летний Степан Башкиров и 11-летний Владислав Куршин пропали в один день - 23 сентября. С этого момента родители потеряли с ними связь.

Степан Башкиров ушел из дома с улицы Богдана Хмельницкого, а Владислав Куршин - с остановки Луч.

Рост Степана - 140 см. У него плотное телосложение, светлые волосы и голубые глаза. Мальчик был одет в черную куртку и темно-синие штаны. На ногах - черные кроссовки.

Рост Владислава - 150-155 см. У мальчика плотное телосложение и светло-русые волосы средней длины. На нем были черные брюки, светло-серая куртка, полосатая шапка и черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении детей, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 960 131 97 08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU