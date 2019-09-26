2019-09-26T10:16:35+03:00
Общество

Воронежцы выйдут на митинг против повышения платы в маршрутках

Акция пройдет 29 сентября
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежцы собираются бастовать против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Согласованный с городскими властями митинг пройдет 29 сентября. Воронежцы соберутся в 14.00 на площадке возле областной Думы (ул. Кирова, 2).

Горожане собираются обсудить не только повышение платы в маршрутках (напомним, ее собираются поднять до 21-23 рублей), активисты сообщают, что планируют затронуть вопрос изменения схемы общественного транспорта, проблемы непрекращающейся вони в городе, подорожания коммуналки, рост цен на жилье, пенсионную реформу...

По предварительным данным, в акции собираются принять участие около 300 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Архитекторы обсудят экологические тренды, которые возможно реализовать в Воронеже
Воронежский суд не дал одному из руководителей ЮВЖД избежать уголовного дела
Глава Воронежа: «Мы рассмотрим возможность строительства в Подгорном еще одного детского сада»
Светлана Лобода привезет воронежцам грандиозное шоу Superstar
В Воронеже в сквере по улице Лизюкова удалось остановить строительство 16-этажной высотки
Банк УРАЛСИБ предлагает полис «Ваш юрист. Бизнес» для предпринимателей и юридических лиц
В Воронеже отравились угарным газом женщина и ее 10-летняя дочка
В Воронеже возобновили обводнение тлеющих иловых карт
Жителя Воронежской области будут судить за истязание дочери
В Воронеже магазины, торгующие испорченными продуктами, оштрафовали на 40 тысяч рублей
Воронежцам покажут фильм, снятый к 25-летию Камерного театра
В Воронеже обнаружили действующую деревянную канализацию 30-х годов
Житель Воронежской области сушил коноплю кустами
В Воронеже на Левом берегу насмерть сбили пенсионерку
В Воронеже сфотографировали ленивый выгул детей в окне