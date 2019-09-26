Воронежцы выйдут на митинг против повышения платы в маршрутках

СЕГОДНЯ 10:05 2019-09-26T10:16:35+03:00

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Воронежцы собираются бастовать против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Согласованный с городскими властями митинг пройдет 29 сентября. Воронежцы соберутся в 14.00 на площадке возле областной Думы (ул. Кирова, 2).

Горожане собираются обсудить не только повышение платы в маршрутках (напомним, ее собираются поднять до 21-23 рублей), активисты сообщают, что планируют затронуть вопрос изменения схемы общественного транспорта, проблемы непрекращающейся вони в городе, подорожания коммуналки, рост цен на жилье, пенсионную реформу...

По предварительным данным, в акции собираются принять участие около 300 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU