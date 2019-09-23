Пусть все горит: воронежец поджег сначала машину, а потом гараж обидчика

СЕГОДНЯ 17:47 2019-09-23T17:53:57+03:00

Подозреваемый хотел расквитаться за разрушенную жизнь своей сестры

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"Это поджог", - уверенно говорили пожарные, заливая водой и пеной горящий "Опель". Машина 29-летнего мужчины мирно стояла во дворе, когда вдруг вспыхнуло пламя. Пострадавший обратился в полицию, не предполагая, что через пару дней придет к правоохранителям снова. Тогда вспыхнул его гараж. Списывать все на случайность молодой человек не стал. Вновь позвонил в полицию.

В итоге удалось найти и задержать предполагаемого поджигателя. Это оказался брат бывшей жены пострадавшего. 25-летний парень признался в преступлениях и рассказал, что хотел отомстить обидчику за разрушенную жизнь сестры.

- Возбуждены уголовные дела. За умышленное уничтожение имущества подозреваемому грозит до пяти лет заключения, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU