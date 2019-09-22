В День города Воронежу случайно пожелали смерти

СЕГОДНЯ 17:18 2019-09-22T17:18:32+03:00

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Воронежу случайно пожелали смерти в День города. Забавная ситуация произошла из-за прозрачного баннера, через который просвечивалась афиша оперного театра. Снимок разметили на сайте правительства области в официальном отчете о мероприятии, но позже оттуда убрали.

Главную сцену праздника разместили перед театром оперы и балета. На задник площадки натянули праздничный баннер с поздравлениями. Но из-за того, что материал полотна был неплотным, через него просвечивались другие афиши. В частности, там был анонс модерн-балета «Ангелы смерти». Из-за этого зрители могли прочитать неожиданное пожелание: «Смерти Воронежу. С праздником, любимый город».

Напомним, День города в Воронеже отмечали 21 сентября, в субботу. Больше фото с праздника вы можете увидеть по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU