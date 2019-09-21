День города в Воронеже 2019 в фото

Воронеж отмечает свой 433-й День рождения. Несмотря на непогоду, праздник собрал большое количество гостей.

Гостей праздника ждало множество сюрпризов.Фото: Кирилл Мишин

Организаторы приготовили для горожан множество разных выставок, конкурсов, концертов и активностей. Подробную афишу мероприятий можно посмотреть здесь.

Воронежские коллективы приготовили для горожан концертную программу.Фото: Кирилл Мишин

Напомним, салют состоится в 21.00 Стрелять будут традиционно с дамбы Чернавского моста. На этот раз фейерверк продлится 13 минут.

Кстати, из Воронежа до Графской после салюта в День города пойдет дополнительная электричка - так что жителям отдаленных районов домой можно будет добраться быстрее.

Напомним, что с 20:00 до 22:00 будет закрыто движение автотранспорта по Чернавскому мосту и дамбе. Ограничение действует от улицы Степана Разина до Спортивной набережной. На время салюта будет приостановлено и движение городского пассажирского транспорта. Однако маршрутные автобуса начнут ходить немного раньше - ориентировочно в 21:30.

Движение будет закрыто на Феоктистова: от улицы Фридриха Энгельса до проспекта Революции. А также на улице Степана Разина, и соответственно на проспекте Революции - от улицы Кольцовской до улицы Степана Разина.

Горожане с удовольствием фотографировались с различными киногероями.Фото: Кирилл Мишин

Гости праздника согревались песнями.Фото: Кирилл Мишин

Маленьких воронежцев ждали необычные развлечения.Фото: Кирилл Мишин

Битва роботов.Фото: Кирилл Мишин