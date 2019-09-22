2019-09-22T13:13:49+03:00
Общество

Воронежские автомобилисты выстроили из машин корабль в честь Дня города

В создании фигуры участвовало более 70 авто
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы «Местоположение ДПС & МДПС Воронеж: Перезагрузка» в соцсети.Фото: из группы «Местоположение ДПС & МДПС Воронеж: Перезагрузка» в соцсети.
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Воронежские водители поздравили горожан с Днем города, выстроив из автомобилей огромный корабль. В создании фигуры участвовало больше 70 машин. Фотографию получившейся композиции организаторы опубликовали в группе «Местоположение ДПС & МДПС Воронеж: Перезагрузка» в соцсети в субботу, 21 сентября.

Традиционно фигуру из машин горожане выстраивали на парковке у Сити-парка «Град». Получившаяся композиция была похожа на «Гото Предестинацию».

- С Днём рождения, Воронеж!. Родной город не выбирают, как не выбирают родителей. Как бы далеко вы не находились друг от друга, ваш город всегда будет с Вами, - подписали фото организаторы акции.

Напомним, Воронеж отметил свое 433-летие. Несмотря на непогоду, праздник собрал большое количество гостей. Посмотреть День города в фото можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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