2019-09-21T09:57:37+03:00
Общество

Глава Воронежа В.Ю. Кстенин поздравил с Днем города

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Уважаемые воронежцы!

От всей души поздравляю вас с Днём города!

Воронеж – яркий, самобытный и, вместе с тем, современный и динамичный город. Уже более миллиона человек называют его своим домом. И для каждого из нас Воронеж – это не просто точка на карте. Это место, с которым связана наша судьба и судьба наших близких.

Город прожил очень насыщенный и результативный год. Мы с вами впервые за целые десятилетия построили и ввели в эксплуатацию сразу четыре новые школы, возвели две пристройки, шесть детских садов – все это за один год и это рекорд! Рекордным в 2019 году стало и количество юных воронежцев, севших за школьные парты – более 108 тысяч!

Вместе мы отремонтировали десятки километров дорог, благоустроили дворы, создали новые общественные пространства, реконструировали бульвар на улице Димитрова и Пушкинский сквер у Театра оперы и балета, и приступили к грандиозным проектам – парку «Орленок» и площади Победы. А к празднику мы реализовали масштабный проект системы иллюминационного праздничного оформления.

Все это нам удается сделать только благодаря доверию и поддержке горожан.

Впереди ещё много работы: строительство и реконструкция социальных объектов, завершение разработки и внедрение Генерального плана развития города и Комплексной схемы организации дорожного движения, повышение качества работы общественного транспорта.

Дорогие земляки! Спасибо вам за любовь к нашему городу, бережное отношение к наследию многих поколений воронежцев, общественную активность и созидательный труд! Искренне желаю вам счастья и благополучия в родном городе, воплощения самых смелых планов и надежд! А нашему любимому Воронежу в День города желаю развития и процветания!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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