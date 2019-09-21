Руководители региона поздравили с Днем города

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-21T09:55:53+03:00

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Дорогие воронежцы!

От всей души поздравляем вас с Днем города!

Этот праздник – радостное событие для всех, кто любит Воронеж и хочет всегда видеть его красивым, уютным и солнечным.

Заслужив почетные места в трудовой и ратной летописях России, сегодня наш старинный город по праву имеет статус одного из ведущих индустриальных, научных, образовательных и культурных центров. Он наполнен молодостью, энергией, очарованием, большими планами и надеждами. С каждым годом хорошеет его облик, ширится список интересных событий.

Как и четыре века назад, все, чем город гордится, создается общими усилиями его жителей. Вместе мы бережно сохраняем наследие прошлого и стараемся, чтобы каждый свой день рождения Воронеж встречал новыми достижениями.

Добрыми делами, вниманием и заботой мы продолжим слагать славную историю нашего города. Такое отношение – залог его процветания и личных успехов каждого жителя.

Желаем вам, дорогие земляки, здоровья, счастья, благополучия и отличного настроения!

С праздником, любимый Воронеж!

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ИСТОЧНИК KP.RU