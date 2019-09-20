2019-09-20T20:31:16+03:00
Общество

Глава департамента экологии Воронежской области уходит на повышение в Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора

По предварительной информации, письмо о назначении Алексея Карякина подписали еще 3 сентября
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Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин направил кандидатуру Алексея Карякина, возглавляющего департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области, на согласование полномочному представителю президента по ЦФО Игорю Щеголеву. Алексей Карякин может возглавить Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора. Как сообщает Telegram-канал «Зеленый змий», письмо о назначении министр подписал еще 3 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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