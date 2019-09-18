В Воронеже детский санаторий реконструируют практически за 200 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:34 2019-09-18T15:34:40+03:00

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В 2019 году более 35 млн рублей выделили на капремонт Графского детского санатория, на 2020 и 2021 годы предусмотрена сумма в 160 млн рублей. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

До конца 2021 года полностью отремонтируют два лечебных корпуса санатория, также откроют отделение пребывания детей с родителями, облагородят территорию, полностью обновят медицинское и технологическое оборудование, оснащение медкабинетов, мебель в спальных комнатах и учебных кабинетах.

Также запланирована реконструкция здания школы. Воспитанники санатория во время лечения и отдыха не прерывают учебный процесс, педагоги ведут занятия в соответствии со школьной программой. С 2018 года уроки проводят в лечебном корпусе и игровых зонах. После реконструкции дети вернутся за парты обновленной школы.

- В этом году на территории санатория уже установили новую многофункциональную спортивную площадку, - отмечает главный врач Графского санатория для детей Максим Железняков. - Оборудована площадка для баскетбола, волейбола, минифутбола, хоккея на общую сумму 6,4 млн рублей. Ребята смогут пользоваться спортивным комплексом в любое время года.

Один из двух лечебных корпусов закрыли еще в августе, здесь меняют кровлю. Работы закончат 27 сентября. Возобновится ремонт только весной.

Сейчас в санатории находятся 54 ребенка. После реконструкции учреждение заработает на полную мощность. Графский санаторий рассчитан на 220 мест, ежегодно здесь отдыхают более трех тысяч детей.

Напомним, не так давно приставы опечатывали корпусы данного санатория из-за санитарных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU