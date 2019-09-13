В Воронеже приставы закрыли детский санаторий

СЕГОДНЯ 20:05 2019-09-13T20:05:44+03:00

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В "Графском санатории для детей" начался масштабный ремонт. Все бы хорошо, но работы велись в присутствии воспитанников. После обращений родителей в санаторий нагрянули с проверкой специалисты Роспотребнадзора.

- Допускается проведение ремонтных, отделочных работ в присутствии детей. Под окнами комнат идут разгрузочные работы строительных материалов. Спецавтотранспорт ездит по путям перемещения детей. Кроме того, допускается совместное пребывание в общих местах детей и рабочих, - рассказывают в службе судебных приставов о найденных санврачами нарушениях. Были в санатории и другие проблемы - например, на окнах не хватало противомоскитных сеток.

Специалисты ФССП после решения суда опечатали корпусы санатория. Открыть их можно будет только через тридцать суток.

ИСТОЧНИК KP.RU