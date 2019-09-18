Во второй половине недели в Воронеж придет глубокая осень

СЕГОДНЯ 14:49 2019-09-18T14:49:53+03:00

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Осень в Воронеже все смелее заявляет о своих правах. В среду днем в наш регион придет волновой циклон, который принесет сильный ветер и периодический дождь. По мере продвижения атмосферного вихря а Урал в его фронтальной части дожди и ветер станут сильнее. Порывы ветра достигнут 20 – 25 метров в секунду. Пик непогоды придется на ночь со среды на четверг.

После прохождения циклона в Воронеже резко похолодает. Днем будет плюс 10 – 13 тепла, ночью не выше двух-пяти. Такая картина, по словам синоптиков, больше соответствует глубокой осени.

Напомним, на 18 сентября спасатели объявили штормовое предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU