Во второй половине недели в Воронеж придет глубокая осень
Осень в Воронеже все смелее заявляет о своих правах. В среду днем в наш регион придет волновой циклон, который принесет сильный ветер и периодический дождь. По мере продвижения атмосферного вихря а Урал в его фронтальной части дожди и ветер станут сильнее. Порывы ветра достигнут 20 – 25 метров в секунду. Пик непогоды придется на ночь со среды на четверг.
После прохождения циклона в Воронеже резко похолодает. Днем будет плюс 10 – 13 тепла, ночью не выше двух-пяти. Такая картина, по словам синоптиков, больше соответствует глубокой осени.
Напомним, на 18 сентября спасатели объявили штормовое предупреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU