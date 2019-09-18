2019-09-18T14:31:13+03:00
Общество

Воронежцев предупредили о сильном ветре в ночь на четверг

Порывы могут достигать 18 метров в секунду
Елена ФЕДЯШЕВА
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Спасатели со ссылкой на прогноз областного гидрометцентра сообщают об ухудшении погоды 18 сентября. В среду и в ночь на четверг ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. При возможности в МЧС рекомендуют остаться дома и без лишней надобности не выходить на улицу. А уж если сильный ветер застал вас в пути, то соблюдайте правила:

- нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них метров на 30-40.

- нельзя подходить к оборванным электрическим проводам

- Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

- Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает, что при возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия – 8(473)277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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