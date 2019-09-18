В Воронежской области парни угнали машину, чтобы проехать 500 метров

СЕГОДНЯ 14:09 2019-09-18T14:13:01+03:00

А теперь могут оказаться в заключении на семь лет

Изменить размер текста: A A

"Угнали!" - говорила в трубку 38-летняя жительница Панино. Полицейские слушали и записывали. Женщина оставила "Ладу-Гранту" около дома. Ключ зажигания бросила в пепельницу - такой вот у нее был тайничок. Машину отыскали неподалеку, но остался вопрос: благодаря кому она оказалась передвинута с места на место?

Следственно-оперативная группа нашла свидетелей угона. Те видели на месте одного из соседей женщины - 22-летнего парня. В итоге его задержали вместе с 16-летним приятелем.

Молодые люди рассказали, что увидели незапертую машину и решили прокатиться до дома. "Расстояние до дома 22-летнего подозреваемого от места угона составляло 700 метров, 500 из которых они проехали на автомобиле", - подчеркивают в ГУ МВД по Воронежской области.

Парней будут судить по уголовной статье, им грозит до семи лет заключения. Отягчающим обстоятельством стало то, что преступление совершали вдвоем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работают профессионалы: кто и как угоняет автомобили воронежцев. Что может защитить вашу машину? (Читать далее.)

Толкал чужую машину 700 метров: в Воронежской области зафиксировали очень странный угон. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU