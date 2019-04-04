Толкал чужую машину 700 метров: в Воронежской области зафиксировали очень странный угон

СЕГОДНЯ 20:32 2019-04-04T20:35:37+03:00

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Угон автомобиля - стандартный уголовный сюжет. Но герои следующей истории внесли в него массу интересных деталей. События развивались 29 марта в селе Покровка Павловского района.

25-летний парень пришел к дому 32-летнего знакомого, чтобы уехать на его машине ("просто хотел покататься" - потом объяснит он полицейским). Молодой человек знал, что хозяин ставит автомобиль за домом. Убедившись, что в окнах не горит свет, парень подошел к машине и дернул ручку двери. Приятный сюрприз! Машина была открыта.

Но заводить ее угонщик не рискнул - боялся привлечь внимание. Потому он просто оттолкал машину в лесополосу, преодолев метров 700. И тут парня ждала неудача. Аккумулятор был полностью разряжен. Бросив свою затею, он оставил машину в лесополосе и ушел домой.

И вот еще один необычный поворот. Хозяин машины заметил ее пропажу следующим утром, но сообщать в полицию не стал, так как спешил на работу (!). Лишь спустя три дня он-таки вызвал правоохранителей. Те обнаружили сначала автомобиль, а потом и угонщика. Парню грозит до пяти лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU