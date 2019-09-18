2019-09-18T09:14:38+03:00
Общество

В Воронежской области отменили экскурсионные электрички в "Дивногорье"

Ждем следующего сезона
Виктор ПАВЛОВ
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Теперь от вокзала будут ходить поезда до Лисок.Теперь от вокзала будут ходить поезда до Лисок.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сезон экскурсионных электричек в Дивногорье завершился, сообщают в пригородной пассажирской компании "Черноземье".

С 21 сентября отменяются субботние поезда "Воронеж-1 - Копанище", отправляющиеся в 9.07 и 15.55. С того же дня по субботам назначаются пригородные поезда "Воронеж-1 - Лиски". Первый отправляется в 9.07 и прибывает в 11.01, второй стартует в 16.36 и приходит 18.18. С 28 сентября время отправления первого из указанных поездов сдвигается на три минуты: 9.10.

Добавим, что дополнительную электричку из Воронежа в Графскую пустят после салюта в День города, 21 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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