Около пяти глав районов Воронежской области покинут пост до середины 2020 года

СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-18T09:03:57+03:00

По словам губернатора, часть уйдет в отставку до конца этого года, часть - в первой половине следующего. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Губернатор Александр Гусев анонсировал отставку нескольких глав районов. Речь идет о четырех-пяти управленцах. Информацией он поделился в программе "Вести Интервью".

- Те изменения, которые уже произошли, в какой-то части имели и объективный, и субъективный характер, - сообщил Александр Гусев. - Объективные - когда подходит пенсионный возраст. Субъективные - когда нет полного удовлетворения от результатов работы. Фамилии называть не буду, определить их достаточно легко. Абсолютное большинство глав районов продолжат работать, хотя некоторые изменения еще произойдут. Часть - до конца года, часть - в первой половине следующего года. Речь идет о четырех-пяти главах районов.

Ведущая поинтересовалась, идет ли речь о Василии Авдееве - бессменном руководителе Аннинского района.

- Господин Авдеев показывает хорошие результаты работы, - ответил губернатор. - Важно, чтобы присутствовала историческая память, чтобы мы не делали ошибок, которые коллеги совершали в прошлые годы. Должны быть люди, которые могут этим опытом поделиться. Василий Иванович - один из них.

Ранее стало известно, что глава Нижнедевицкого района покидает свой пост. Причиной назван возраст.

ИСТОЧНИК KP.RU