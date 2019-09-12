Глава Нижнедевицкого района Воронежской области покидает пост
Глава Нижнедевицкого района Воронежской области сообщил, что покидает свой пост. Валентину Копылову - 65 лет. Перед уходом с должности чиновник отчитался о проделанной работе.
В районе хорошие результаты достигнуты в сельском хозяйстве: средняя урожайность зерна - 48 центнеров с гектара, по этому показателю Нижнедевицкий район занимает лидирующие позиции в области. Также ожидается хороший урожай кукурузы и подсолнечника, продолжает развиваться животноводство. Инвесторы заинтересованы в сотрудничестве - рассматривается несколько вариантов инвестиционных проектов.
Чиновника наградилм знаком отличия «За заслуги перед Воронежской областью».
ИСТОЧНИК KP.RU