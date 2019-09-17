«Развитие транспортной системы» в Воронеже: десятки отремонтированных улиц и тротуаров
Руководитель городского управления дорожного хозяйства Олег Котов рассказал о реализации муниципальной программы в 2019 году
В прошлом году мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил в два раза увеличить финансирование на ремонт и строительство тротуаров
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В прошлом году, учитывая многочисленные обращения и жалобы горожан на отсутствие инфраструктуры для пешеходов, мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил в два раза увеличить финансирование на ремонт и строительство тротуаров.
ИСТОЧНИК KP.RU