«Развитие транспортной системы» в Воронеже: десятки отремонтированных улиц и тротуаров

СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-17T18:03:56+03:00

В прошлом году мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил в два раза увеличить финансирование на ремонт и строительство тротуаров

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В прошлом году, учитывая многочисленные обращения и жалобы горожан на отсутствие инфраструктуры для пешеходов, мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил в два раза увеличить финансирование на ремонт и строительство тротуаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU