2019-09-16T19:04:54+03:00
Авто

В Воронеже из-за ремонта Каменного моста перекроют движение на улице Чернышевского

Дорогу будут закрывать по будням с 9.00 до 16.30
Юлия ДИДЕНКО
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Дорогу будут закрывать ежедневно по будням на 7,5 часов.Дорогу будут закрывать ежедневно по будням на 7,5 часов.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже перекроют движение по улице Чернышевского из-за ремонта Каменного моста. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в понедельник, 16 сентября.

Ограничение будет действовать по будням на 7,5 часов с 9.00 до 16.30 с 17 по 20 сентября. Также движение перекроют с 23 по 27 сентября.

Напомним, в конце августа с моста срезали замки, символизирующие союзы молодоженов. Их убирают несколько раз в год, когда общий вес становится очень большим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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