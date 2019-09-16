В Воронеже из-за ремонта Каменного моста перекроют движение на улице Чернышевского

СЕГОДНЯ 19:04 2019-09-16T19:04:54+03:00

Дорогу будут закрывать ежедневно по будням на 7,5 часов. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дорогу будут закрывать по будням с 9.00 до 16.30

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В Воронеже перекроют движение по улице Чернышевского из-за ремонта Каменного моста. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в понедельник, 16 сентября.

Ограничение будет действовать по будням на 7,5 часов с 9.00 до 16.30 с 17 по 20 сентября. Также движение перекроют с 23 по 27 сентября.

Напомним, в конце августа с моста срезали замки, символизирующие союзы молодоженов. Их убирают несколько раз в год, когда общий вес становится очень большим.

ИСТОЧНИК KP.RU