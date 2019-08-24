В Воронеже на Каменном мосту срезали свадебные замки
В пятницу, 23 августа, пост в паблике «Типичный Воронеж» выложил огорченный молодожен. Мужчина со своей невестой хотел повесить замок, символизирующий их сердечный союз, на Каменный мост. И увидел, как рабочие сбивают подобные изъявления нежных чувств других влюбленных ломами. В итоге замок ему вешать не дали. Огорченный мужчина предположил, что на эту свадебную традицию вообще наложили запрет.
В управлении информации мэрии Воронежа прокомментировали ситуацию так
- Замки периодически срезают, когда их общий вес становится очень большим. Обращения с просьбой разгрузить мост от них поступают к нам несколько раз в году. Как и в данном случае. Тем не менее о запрете вешать замки речи не идет. А вот бутылки на счастье настоятельно просим не бить.
ИСТОЧНИК KP.RU