2019-09-16T17:52:14+03:00
Общество

Высокоэффективные школы Воронежской области смогут получить до миллиона рублей

Как пояснил председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов, дополнительные средства направят в 50 школ и 30 детских садов, лидирующих по качеству предоставляемых образовательных услуг.
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Депутаты Воронежской облдумы законодательно утвердили материальные поощрения для образовательных учреждений, занявших высокие места в областном рейтинге. В ходе 47 заседания регионального парламента, которое провел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, депутаты одобрили изменения в закон «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области», которые конкретизируют распределение средств для образовательных организаций, ведущих инновационную деятельность и обеспечивающих высокое качество предоставляемых услуг. Средства на эти цели уже предусмотрены в бюджете Воронежской области, но до внесенных изменений были прописаны общей суммой без распределения по направлениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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