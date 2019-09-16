На воронежской трассе перевернулась "Приора": есть погибший

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-16T11:03:54+03:00

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Смертельное ДТП произошло вчера, 15 сентября, в Россошанском районе. На пятом километре дороги от Россоши до села Нижний Карабут съехала в кювет "Лада-Приора". Машина перевернулась, 58-летний пассажир получил серьезные травмы. Мужчину госпитализировали, но не спасли: он скончался в больнице на руках у медиков.

Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, за рулем была 42-летняя местная жительница. По какой причине она не справилась с управлением, пока неясно. Полицейские проводят проверку по факту аварии.

Добавим, что вчера в Рамонском районе погиб мотоциклист - мужчина врезался в ограждение. Ранее в Новоусманском районе в отбойник врезалась женщина на "Шевроле-Авео". Пострадали четверо, один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU