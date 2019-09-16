Водитель мотоцикла погиб в аварии на трассе М-4 "Дон" под Воронежем

СЕГОДНЯ 10:39 2019-09-16T10:42:25+03:00

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Смертельная авария произошла на 469 км трассы М-4 "Дон", сообщает ГУ МВД по Воронежской области. ДТП случилось в Рамонском районе вчера, 15 сентября, примерно в 14.15.

40-летний байкер, житель Тамбовской области, двигался в сторону Ростова-на-Дону. По неизвестной пока причине он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Мотоцикл опрокинулся. Мужчина получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице.

- Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства происшествия, - говорят в региональном ГУ МВД.

Добавим, что два года назад на том же участке трассы произошла похожая авария.

В регионе за сутки произошло 97 ДТП, из них в Воронеже – 58, на федеральных трассах – 10, в районах – 29. На дорогах пострадали 15 человек, погибли трое.

ИСТОЧНИК KP.RU