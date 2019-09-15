Трое детей пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон" под Воронежем
Сегодня, 15 сентября, примерно в 4.45 утра в Новоусманском районе произошла дорожная авария с тяжелыми последствиями. Автокатастрофа случилась на 537 км трассы М-4 "Дон".
По предварительным данным полиции, 33-летняя женщина на "Шевроле-Авео" врезалась в дорожное ограждение. После этого машину отбросило на движущийся в попутном направлении большегруз "Мерседес".
Пассажир "Шевроле", 31-летний мужчина, скончался на месте. Женщина-водитель и малолетние пассажиры - девочки 12 и 4 лет, мальчик 7 лет - получили травмы. Их госпитализировали.
- На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU