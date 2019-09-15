2019-09-15T11:05:15+03:00
Звезды

Фестиваль "Русское лето" стартовал залпом из пушки

В программе множество событий для горожан всех возрастов
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Стрельцы, казаки, петровские гвардейцы и солдаты императорской армии - все эпохи смешались на фестивале "Русское лето". Это про русскую традицию и русскую историю - в этом был посыл инициатора Захара Прилепина.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Мы не знаем свою историю. Надо учиться у американцев. У них маленькая, мизерная история, но они такую куцую протащили в сознание с помощью Голливуда. Они так расписали этих индейцев, покорителей Запада. Так сыграли ее Бред Питт и Том Круз. Любой рэпер поставит американский флаг на обложку своего альбома. А мы плохо знаем нашу историю, совсем не знаем XV-XVI-XVII век – как наши предки одевались, как разговаривали, что пили. Сейчас я начал роман из истории XVII века. Там такое количество сногсшибательных историй, непридуманных подвигов, казачьих, стрелецких походов – любые «Пираты Карибского моря», ковбои просто меркнут перед нами, - уверен известный писатель. - Надо с этим работать. Не пытаться через Кремль объяснять что-то стенд-ап комикам. А через культуру втянуть – через фильмы, книги. Такой работой надо заниматься. И она даст эффект. Американцы придумали нацию, рассказав придуманную во многом историю через Голливуд. Но по сравнению с нашими народами, их плавильный котел вовсе не котел.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Центральном парке воронежцы как раз могут окунуться в атмосферу разных исторических эпох - сфотографироваться с древнерусской ладьей или реконструкторами, попробовать на вкус быт Руси, участвуя в мастер-классах по русским ремеслам.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Площадки фестиваля можно обходить весь день: тут и баттлы между историками, и лекции, и книжная ярмарка, и реконструкции. Вчера выступали "Калинов мост". Сегодня можно увидеть спектакль с группой 25/17, послушать Бранимира и Джанго, посетить лекуию Захара Прилепина. Вчера он зажег своим видением биографии Есенина.

Читайте Захар Прилепин в Воронеже: Маяковский с Есениным делали такую движуху, что нынешние рэперы даже рядом не лежат

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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