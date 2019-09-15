Захар Прилепин в Воронеже: Маяковский с Есениным делали такую движуху, что нынешние рэперы даже рядом не лежат

14 сентября Захар Прилепин открыл в Воронеже фестиваль «Русское лето». Писатель познакомил воронежцев с биографией Есенина, которую издал в серии ЖЗЛ. И сделал это так образно и увлекательно, что учителям литературы надо бы брать у него мастер-классы. Такого Есенина школьники «глотали» бы большими ложками.

- Нужно донести до тинейджеров, что все, что происходит с ними сейчас, – все уже было. Даже весь этот гламур, все эти стендап-комики – это не сейчас появилось. И в есенинское время существовало все то же самое! Имажинисты 20-х годов кроме прекрасных стихов создали определенный стиль. Они одевались у лучших портных – эти их перчатки, лаковые ботинки, шляпы. Весь этот их оголтелый самопиар: им было по 20, а они выпускали книги о себе, выставляли свои портреты в витринах магазинов, сбивали таблички и переименовывали улицы своими именами, чуть ли не памятники себе ставили – занимались таким продвижением, у них были такие прошаренные мозги, говоря современным языком. Так что нынешним имиджмейкерам надо бы учиться у них! Есенин в то время переживал ровно все то же самое, что сегодня переживают подростки. Они думают, что раньше жили какие-то скучные дядьки – какой-то лысый Маяковский, какой-то пастушок Есенин, а вот у них-то сегодня новая движуха. Да те ребята в свое время делали такую движуху, что нынешние рэперы просто даже рядом не лежат. Маяковский, Есенин как раз были Бастами и Гуфами своего времени. Не Тимати. Все эти баттлы уже были. Между Есениным и Маяковским было негласное соревнование. Их пытались свести, чтобы они выступили вместе! Но удалось это только студентами литинститута. Они пригласили на встречу Маяковского. И пригласили Есенина. Не сказав, что они будут выступать вместе. Они увиделись уже на первом ряду. Когда Маяковский вышел, он понял, что Есенин не зря тут сидит. И он сразу начинает с «Левого марша», чтобы завести публику. И Есенин понимает, что надо ответить так, чтобы сбить спесь с Маяковского. И делает бесподобный ход: начинает не революционные стихи читать, а откровенные любовные да еще проникновенным уставшим голосом. Там сидят 18-19-летние поэты, они мечтают о любви. И публику Есенин сразу «переобувает» под себя... Словом у них было ровно то же самое. Только они гении. Так что врубайтесь, чуваки!

«Комсомолка» собрала самые яркие высказывания писателя со встречи.

Захар Прилепин о Есенине и имажинистах.Фестиваль "Русское лето", Воронеж, 2019.

Захар Прилепин в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НАДО ПОВЫШАТЬ ПЛАНКУ, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК ДОПРЫГИВАЛ - В ЛУЖЕ ОН И ТАК ПОЛЕЖИТ

- Изучать «Тихий Дон» Шолохова в 11-м классе не рано. Во время. А когда еще, если не тогда? Если мы детей не принудим прочитать «Войну и мир», «Преступление и наказание», они потом могут и не прочитать их. Я для себя это еще, работая в ОМОНе, осознал. Завел разговор с бойцами про Есенина, Достоевского – и они понемногу начали мозгами шевелить, обсуждать… В «Тихом Доне» все нынешнее есть – все это пространство нынешней Украины и Донбасса, все эти ополченцы, белые-красные, потрясающая любовная история. Это архетипы. И в «Тихом Доне» и в «Герое нашего времени» - там наши ровесники. Когда это читать еще – в 48? Надо повышать планку, чтобы человек допрыгивал. В луже он и так полежит.

У НАС ЛЮБЯТ ИМЕТЬ ДЕЛО С УСТОЯВШИМИСЯ БРЕНДАМИ

- У нас все любят имена. Выйдет еще одна биография Высоцкого или Пастернака – их все купят. А пытаешься протащить в литературное сознание стихи Павла Васильева или его биографию, или стихи Бориса Корнилова – интерес в десятки раз меньше. У нас любят иметь дело с устоявшимися брендами, у нас лучше прочитают сотую биографию Цветаевой. Издать-то можно классных поэтов – читали бы…

Я НЕ ПИШУ СТИХОВ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ХОЧУ БЫТЬ 15-М ПОЭТОМ В РОССИИ

- Я не планирую писать для детей. Не умею. Могу, конечно, имитировать детский текст. Когда мои дети росли, я, конечно, придумывал сказки им. Но проза и поэзия – это волшебство. Я могу придумать текст про приключения собачки и кошечки. Это не сложно. Но чтобы получилась «Алиса в стране чудес» или «Маленький принц» - это волшебство. Мы же по высшему уровню работаем. Я лучше напишу «Обитель» - ее никто не напишет, кроме меня. Я не пишу поэтому стихов, потому что я не могу быть первым поэтом в России, а 15-м я быть не хочу. Те, кто умеет – пусть и пишут.

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ» МЕРКНУТ ПЕРЕД ПОДВИГАМИ НАШИХ СТРЕЛЬЦОВ

- Мы не знаем свою историю. Надо учиться у американцев. У них маленькая, мизерная история, но они такую куцую протащили в сознание с помощью Голливуда. Они так расписали этих индейцев, покорителей Запада. Так сыграли ее Бред Питт и Том Круз. Любой рэпер поставит американский флаг на обложку своего альбома. А мы плохо знаем нашу историю, совсем не знаем XV-XVI-XVII век – как наши предки одевались, как разговаривали, что пили. Сейчас я начал роман из истории XVII века. Там такое количество сногсшибательных историй, непридуманных подвигов, казачьих, стрелецких походов – любые «Пираты Карибского моря», ковбои просто меркнут перед нами. Надо с этим работать. Не пытаться через Кремль объяснять что-то стенд-ап комикам. А через культуру втянуть – через фильмы, книги. Такой работой надо заниматься. И она даст эффект. Американцы придумали нацию, рассказав придуманную во многом историю через Голливуд. Но по сравнению с нашими народами, их плавильный котел вовсе не котел.

Захар Прилепин в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОБЗОН – ЭТО НАШ ФРЭНК СИНАТРА, МИК ДЖАГЕР И БОБ ДИЛАН В ОДНОМ ЛИЦЕ

Лещенко, Кобзон - это профессионалы высшей пробы. Как бы мы к этой эстетике не относились. Фигура Кобзона для меня обладает метафизическим наполнением. Это мощнейшая фактура – донецкий боксер, еврей стал одним из любимейших сыновей русского народа. С его песнями мы просуществовали более полувека. Он глубоко работал с песнями. Он непонятный, какой-то деляга, какой-то почти бандит – и при этом делал мощнейшие жесты гуманитарного толка. Решал любые проблемы по любому поводу. Сидел хоть с Брежневым, хоть с ворами в законе. Вот это фактура! Про него надо снимать фильмы! Началась война на Донбассе – он взял и приехал туда. Спас людей, привез огромное количество медикаментов. Он концерты давал по шесть часов, пел на обезболивающих. Он приехал туда самый первый. Я тогда вспомнил песню Кинчева, который пел в 91-м: «Здесь каждый в душе Сид Вишес, а на деле Иосиф Кобзон». Типа каждый изображает из себя рок-звезду, а на деле… Так вот когда настал Донбасс, стало понятно, кто здесь Сид Вишес - Кобзон! А кто не дотянул до него – вы сами решите. Это огромного мужества человек. Мы можем не разделять его взглядов, но то, что он фактурный - не отнять:с фактурной насыщенностью у Кобзона все прекрасно. Это наш Фрэнк Синатра, Мик Джагер и Боб Дилан в одном лице.