Владимир Нетёсов поздравил народную артистку России Екатерину Молодцову с юбилеем
Ученица Марии Мордасовой стояла у истоков создания отделения сольного народного пения Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей
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12 сентября председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов поздравил с юбилеем народную артистку Российской Федерации, почетного гражданина города Воронежа, заведующую отделением сольного народного пения Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей Екатерину Молодцову.
ИСТОЧНИК KP.RU