Воронежцев приглашают на «Русское лето»

СЕГОДНЯ 18:18 2019-09-12T18:18:22+03:00

14 и 15 сентября в Центральном парке города пройдет фестиваль, на котором выступят писатель Захар Прилепин и лидеры группы 25/17

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В начале года Захар Прилепин предложил губернатору Александру Гусеву провести в Воронеже мультижанровый фестиваль традиционной культуры «Русское лето». Главная идея мероприятия - приобщение к русской традиции и популяризация традиционных ценностей. Александр Гусев поддержал инициативу, затем к исполнению подключился областной департамент культуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU