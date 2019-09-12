2019-09-12T17:54:24+03:00
Общество

В следующем году социальную доплату воронежские пенсионеры будут получать из федерального бюджета

На первом заседании осенней сессии регионального парламента, которое 12 сентября провел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, депутаты приняли ряд законов, касающихся социальной сферы
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В частности, депутаты утвердили законопроект об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в регионе на следующий год, необходимой для определения суммы социальной доплаты к пенсии. В Воронежской области прожиточный минимум пенсионера в 2020 году составит 8750 рублей. Для определения величины прожиточного минимума, который устанавливается сроком на год, специалисты учли данные Воронежстата, стоимость потребительской корзины в регионе и другие затраты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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