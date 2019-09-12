В следующем году социальную доплату воронежские пенсионеры будут получать из федерального бюджета

СЕГОДНЯ 17:54 2019-09-12T17:54:24+03:00

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В частности, депутаты утвердили законопроект об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в регионе на следующий год, необходимой для определения суммы социальной доплаты к пенсии. В Воронежской области прожиточный минимум пенсионера в 2020 году составит 8750 рублей. Для определения величины прожиточного минимума, который устанавливается сроком на год, специалисты учли данные Воронежстата, стоимость потребительской корзины в регионе и другие затраты.

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ИСТОЧНИК KP.RU