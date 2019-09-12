Воронежский фонд капремонта: «Система вентиляции в доме на улице 25 Октября была неисправна из-за плохого содержания!»

СЕГОДНЯ 17:29 2019-09-12T17:29:47+03:00

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Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, вины кровельщиков в разрушении дымоходов и вентиляционных каналов дома №33 по улице 25 Октября нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что после проведения работ по замене крыши, в ходе обследования систем дома, выяснилось, что в некоторые квартиры многоэтажки через вентиляцию проникает продукты горения от соседей при работе газовых колонок. Комиссия по ЧС приняла решение срочно отключить в доме газ и выяснить причины ЧП. Оказалось, что они кроются в нарушении герметичности системы дымоудаления.

- При замене стропильной системы и кровельного покрытия в силу самой специфики этих работ невозможно нарушить герметичность каналов дымоудаления и вентиляции в квартирах, из-за которых, собственно, и был отключен газ. Как говорится, где кровля и где квартиры? – сообщил начальник отдела общественных связей и информационных технологий Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области Василий Смольянов.

У регионального оператора нет претензий к работе подрядчика, менявшего кровлю. Она проводилась в соответствии со строительными нормами и правилами, а также проектной документацией, которая вообще не предусматривала какие-либо работы с системой вентиляции и дымоудаления.

- Кровельщики к дымовым трубам в квартирах не прикасались вовсе, и после капитального ремонта кровли, проведенного в 2018 году, дымовые трубы в доме №33 по ул. 25 Октября работали точно так же, как и до ее ремонта. Поэтому причиной нештатного функционирования системы дымоудаления стало ненадлежащее её содержание, - заверил Смольянов.

В Фонде капремонта также рассказали, что на следующий трехлетний период в этом доме запланирована замена системы электроснабжения, но при необходимости переноса этих работ на более ранний срок, в многоэтажке проложат усиленный кабель, что позволит жильцам в будущем пользоваться электрическими водонагревателями.

Напомним, сейчас в доме проводится работа по ликвидации газовых колонок, пользоваться которыми в данной ситуации смертельно опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU