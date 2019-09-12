2019-09-12T14:42:11+03:00
Общество

В воронежской многоэтажке после ремонта крыши пришлось экстренно отключить газ

Во время обследования выяснилось, что через нарушенные дымоходы в квартиры проникают продукты горения
Елена ФЕДЯШЕВА
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Сейчас в доме не работают ни колонки, ни газовые плитыСейчас в доме не работают ни колонки, ни газовые плитыФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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После капитального ремонта кровли в доме №33 по улице 25 Октября выяснилось, что в квартиры некоторых жильцов через дымоход поступают продукты горения из соседних квартир. Оказалось, что в многоэтажке долгие годы была нарушена герметичность вентилационных каналов. Как только стало известно о проблеме, газовики отключили в многоэтажке газ – во избежание отравлений жильцов.

В пятницу, 6 сентября прошло заседание Комитета по ЧС, на котором УК поручили провести тщательное обследование всех жилых помещений дома, а совету дома предложили два варианта решения проблемы для обсуждения с собственниками:

- частично разобрать негерметичные стояки в квартирах, куда поступает угарный газ для их ремонта, а затем восстановить часть разобранной стены (иначе, утверждают специалисты, проблему не решить)

- отказаться от использования газового оборудование и перевести дом на электроподогрев воды. А поскольку существующие в доме сети не выдержат такую электронагрузку, то предварительно необходимо поменять проводку. И сделать это придется за счет жильцов.

- Вариант подключения дома к централизованной системе горячего водоснабжения не рассматривается в виду отсутствия проходящей в непосредственной близости теплотрассы, - отметили в УК Центрального района.

Пока жильцы кумекают над вариантами решения проблемы, оперативные службы отключают газовые колонки во всех квартирах. Это крайняя мера, продиктованная заботой о безопасности жизни людей, говорят коммунальщики.

-С прошедшей пятницы до настоящего времени наши сотрудники совместно с работниками специализированной службы совершают обход жилых помещений дома на предмет обследования дымоходов. Не удалось попасть только в семь квартир из 76. Их собственники не проживают в своих помещениях и не выходят на связь с УК и соседями, - рассказали в УК Центрального района. В 48 квартирах газовые колонки уже отключили отключены. Собственники еще 22 квартир не пускают специалистов за порог.

- Однако, важно понимать, что только тогда, когда будут отключены все газовые колонки, газовики смогут пустить голубое топливо в дом и жители смогут пользоваться газовыми плитами, - увещевают сопротивляющихся отключению газа жильцов в УК. - Мы надеемся на сознательность собственников и на их конструктивное участие и включенность в процесс решения проблемы дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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