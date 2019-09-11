2019-09-11T15:17:39+03:00
Общество

В День города воронежцы смогут найти костюм Железного человека и собрать камни бесконечности

Интересный квест в комикс-стилистике развернется в сквере Бунина
Олег ИВАНОВ
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В День города, 21 сентября, на площадке информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Воронежа, в сквере Бунина, на девяти тематических площадках с 12.00 до 18.00 гостей ждут увлекательные эксперименты, интеллектуальные конкурсы и викторины. В частности, можно будет принять участие в масштабном научном квесте «Старк жив».

- Проявив смекалку и находчивость в научных играх, викторинах и конкурсах, участники должны будут найти и собрать части костюма героя популярных комиксов Тони Старка, - рассказывают организаторы. - Все, кто успешно справятся с заданием, смогут принять участие в розыгрышах призов, которые будут проводиться каждый час.

Юные конкурсанты смогут собрать «камни бесконечности» из комиксов про Железного человека. Они будут зашифрованы в специальных QR-кодах и спрятаны на игровых станциях.

Помимо квеста посетителей будут ждать эффектные научные эксперименты, игры и викторины, а также фотозона, где можно будет сфотографироваться с героями комиксов.

- Проверить силу своей мысли, научиться концентрироваться и управлять эмоциями можно будет в нейроигре «Дуэль разума». Вместо дуэльных пистолетов – специальная нейрогарнитура, вентилятор и набор шариков. Аппарат считывает интенсивность мозговых волн с помощью датчиков, расположенных на лбу и ушах. Цель состязания - переместить шарик силой мысли как можно ближе к сопернику, - сообщают организаторы.

На станции детского технопарка «Кванториум» будут добывать электроэнергию при помощи ветра и солнца, овощей и фруктов. На одной из площадок будут играть в гигантские атомные шашки. В процессе игры участники больше узнают о явлении радиоактивности, делении ядра и о том, как взаимодействуют позитроны и электроны. И это лишь часть тех мероприятий, что ждут гостей в День города на данных площадках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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