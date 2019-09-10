На воронежском фестивале «Маршак» сделают детское жюри

СЕГОДНЯ 18:07 2019-09-10T18:28:28+03:00

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На пятом фестивале «Маршак», который пройдет в Воронеже с 26 октября по 3 ноября, создадут детское жюри. В него войдут 10 ребят от 8 до 12 лет, которых выберут по конкурсу. Куратор детского жюри швейцарский режиссер Корсин Гауденц отберет претендентов по мотивационным письмам, которые они должны будут прислать в дирекцию форума.

- Члены жюри посмотрят все спектакли программы, решат, по каким критериям они выделят постановки, придумают «номинации», по которым их отметят. И сами «сочинят» церемонию награждения под руководством режиссера, которая пройдет 3 ноября, - отметила куратор программы «Маршака» Варвара Коровина.

Напомним, за девять фестивальных дней покажут 19 спектаклей из 15 театров – из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Екатеринбурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Брюсселя, Иерусалима.

Полную программу фестиваля читайте Пятый фестиваль "Маршак" покажет воронежцам масштабный мюзикл, цирковую "Каштанку", историю о блокадном городе в Сирии

ИСТОЧНИК KP.RU