2019-09-10T18:28:28+03:00
Звезды

На воронежском фестивале «Маршак» сделают детское жюри

В него посчастливится попасть 10 ребятам
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

На пятом фестивале «Маршак», который пройдет в Воронеже с 26 октября по 3 ноября, создадут детское жюри. В него войдут 10 ребят от 8 до 12 лет, которых выберут по конкурсу. Куратор детского жюри швейцарский режиссер Корсин Гауденц отберет претендентов по мотивационным письмам, которые они должны будут прислать в дирекцию форума.

- Члены жюри посмотрят все спектакли программы, решат, по каким критериям они выделят постановки, придумают «номинации», по которым их отметят. И сами «сочинят» церемонию награждения под руководством режиссера, которая пройдет 3 ноября, - отметила куратор программы «Маршака» Варвара Коровина.

Напомним, за девять фестивальных дней покажут 19 спектаклей из 15 театров – из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Екатеринбурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Брюсселя, Иерусалима.

Полную программу фестиваля читайте Пятый фестиваль "Маршак" покажет воронежцам масштабный мюзикл, цирковую "Каштанку", историю о блокадном городе в Сирии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области пенсионерка нашла в отделении банка деньги и перевела их дочери
Под Воронежем ввели карантин на три года из-за опасного растения
В Воронежской области УК заплати 125 тысяч штрафа за разрушенные дымовентиляционные каналы
В Воронежской области лишенная родительских прав горе-мать накопила 600 тысяч по алиментам
В Воронежской области девушка отделалась штрафом за кражу забытого в магазине кошелька
В Воронежской области девушка попалась полиции во время продажи марихуаны
В Воронежской области на дорогах появились три автоматизированных поста весового контроля
Ремонт в воронежском дворе обернулся конфликтом между жителем и рабочими
Строительство канатной дороги в Воронеже оценили в 350 миллионов рублей
Лжепокупатель культиватора из Калуги лишил воронежца 560 тысяч рублей
В Воронежской области из-за побитой посуды закрыли столовую
В Воронеже мошенники обворовывают горожан под предлогом установки счетчиков
В Воронеже парень за одну ночь угнал машину друга, поцарапал ее и вернул на место
В Воронеже из-за отключения воды в Коминтерновском районе родителей просят не вести детей в сад
В Воронеже пройдет шестой фестиваль «Наша история»
Умилительную черепаху в камуфляже показали в заповеднике в Воронежской области
В Воронежской области мужчина украл из сарая насос и телевизор
На воронежском фестивале Fresh Sound выступят 8 групп
ДСК: День новосёла прошёл на УРА!
В Воронеже стартует цикл бесплатных лекций о музыке
В Воронеже «Лада» столкнулась с «Киа»: погиб 29-летний парень
Воронежцы 14 сентября смогут съездить в Дивногорье на электричке
В Воронеже женщина украла 32 тысячи с карты своей знакомой
Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech»
Воронежские первокурсники прошли посвящение в авиастроители на ВАСО
11 лет колонии строгого режима на двоих получили воронежские закладчики наркотиков
Жителям Коминтерновского района Воронежа на 15 часов отключат воду