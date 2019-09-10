Пятый фестиваль "Маршак" покажет воронежцам масштабный мюзикл, цирковую "Каштанку", историю о блокадном городе в Сирии

С 26 октября по 3 ноября в Воронеже пройдет юбилейный фестиваль «Маршак». Пятый детский театральный форум за девять дней покажет 19 спектаклей из 15 театров - Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Екатеринбурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Брюсселя, Иерусалима. Всего будет 54 представления.

В программе постановки разных жанров: театр кукол, сторителлинг, скетчи, микромюзикл, интерактивные, бессловесные и классические детские спектакли.

- Любой родитель всегда стремится детям давать выбор, чтобы они могли найти свой путь. Наша программа - это именно такой выбор, это открытые возможности, ведь театр - то место, которое может открыть ребенку нечто совершенно неожиданное, - говорит куратор программы фестиваля Варвара Коровина. - Самое большое количество постановок будет для ребят 6-10 лет. Но не оставим мы без внимания и малышей 2-5 лет, и подростков. Мы привезем очень разные спектакли. Будет и современный танец - как показала практика ребята очень хорошо откликаются на пластику, они ее прекрасно понимают. Будут необычные спектакли о блокадном городе в Сирии, о временах репрессий в нашей стране. Воронежский ТЮЗ представит премьеру "Золушки" с видео-мэппингом.

Новшеством фестиваля станет театрализованная церемония награждения лучших участников. В этом году юные зрители сами определят, какие спектакли и по каким критериям они выделяют из программы. Швейцарский режиссер Корсин Гауденц будет курировать проект «Жюри», куда наберет 10 детей от 8 до 12 лет. Вместе они в течение всего фестиваля будут обсуждать театр и придумывать церемонию награждения. Традиционно программа фестиваля включит также и образовательную часть с лекциями и мастер-классами театральных педагогов и режиссеров.

ПРОГРАММА

26 октября в 13.00 и 18.00, 27 октября в 12.00 театр оперы и балета. «12 месяцев» (6+), Санкт-Петербургский музыкальный театр «Карамболь». Постановка номинировалась на «Золотую маску» в пяти категориях, а также на театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой Софит», лауреат фестиваля «Театры Санкт-Петербурга - детям»

28 октября в 14.00 и 18.00 Воронежский концертный зал, 29 октября в 12.00 театр оперы и балета. «Большой секрет для маленькой компании» (5+), Санкт-Петербургский музыкальный театр «Карамболь». Спектакль - номинант театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит», лауреат фестиваля «Театры Санкт-Петербурга – детям».

26 октября в 12.00 и 16.00 театр драмы (малая сцена). «Мой дедушка был вишней» (12+), Санкт-Петербургский Большой театр кукол. Постановка - лауреат XXVII фестиваля «Театры Санкт-Петербурга – детям» (2018), номинант театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» (2018), участник фестиваля спектаклей для детей «Артмиграция-детям» (2018), номинант Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв-2017/2018».

26 октября в 10.00 и 12.00, 27 октября в 12.00 ТЮЗ (малая сцена). «Анна-Лиза и медведь» (3+), театр Chark (Москва).

28 октября в 11.00 и 16.00 и 29 октября в 11.00 и 16.00 ТЮЗ (малая сцена). «Как стать художником» (6+), театр Chark (Москва). Спектакль взял приз жюри на фестивале «Маленький сложный человек» (Санкт-Петербург).

26 октября в 18.00, 27 октября в 13.00 и 17.00, 31 октября в 13.00 и 17.00 ТЮЗ (большая сцена). «Золушка» (6+) Воронежского ТЮЗа.

1 ноября в 11.00 и 13.00 ТЮЗ (малая сцена). «Братец Лис и Братец Кролик» (6+) Воронежского ТЮЗа.

27 октября в 16.00 и 28 октября в 13.00, 16.00 театр драмы (малая сцена), «Дети ворона» (12+), Центр имени Мейерхольда (Москва). Спектакль - участник программы «Детский weekend» премии «Золотая маска»-2019, участник фестиваля «Театральный синдром» (Красноярск).

28 октября в 12.00, 16.00 и 29 октября в 12.00, 16.00 ТЮЗ (большая сцена). «Цацики идет в школу» (6+), Хабаровский ТЮЗ. Постановка - участник программы «Детский weekend» премии «Золотая маска»-2019.

29 октября в 16.00 и 30 октября в 12.00 и 16.00 театр драмы (малая сцена). «10.10» (6+), NYASH Co (Бельгия). Постановка - участник off-программы Авиньонского фестиваля.

30 октября в 11.00 и 16.00 ТЮЗ (малая сцена). «Потерянная корона» (3+), Train Theatre (Израиль).

31 октября в 11.00 и 16.00 ТЮЗ (малая сцена). «Голодный сэндвич» (4+), Train Theatre (Израиль).

30 октября в 12.00 и 15.00 ТЮЗ (большая сцена). «Каштанка» (6+), Молодежный театр (Ростов-на-Дону). Спектакль- участник XV Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» (Санкт-Петербург), вошел в программу XIII Международного театрального фестиваля спектаклей для молодежи «Минифест» (Ростов-на-Дону).

31 октября в 17.00, 1 ноября в 12.00 и 17.00 Воронежский концертный зал. «Кот в сапогах» (6+), Екатеринбургский ТЮЗ. Постановка получила диплом «За лучшую хореографию и пластику» XXIV Международного фестиваля «Земля. Театр. Дети» (Евпатория).

1 ноября в 13.00 и 18.00 театр драмы (малая сцена). «Дарайя» (15+) Foule Theatre (Бельгия). Режиссеры - Пьер Ришар и Филипп Леонард.

2 ноября в 19.00, 3 ноября в 14.00 и 17.00 ТЮЗ (малая сцена). «Птифуры» (12+), Кукольный формат KUKFO (Санкт-Петербург). Спектакль - лауреат премии «Золотая маска»-2019.

2 ноября в 12.00, 15.00 и 19.00 ТЮЗ (большая сцена), «Ч. Диккенс «Таинственная История с привидениями» (6+), Творческое объединение 9 (Москва)

3 ноября в 12.00 и 18.00 Воронежский концертный зал. «Я хочу в школу» (12+), Российский Молодежный театр (Москва).

3 ноября в 12.00 и 16.00 театр драмы. «Космос. Начало» (10+), театр сторителлинга (Москва).

3 ноября ТЮЗ (большая сцена) Награждение «Жюри», куратор Корсин Гауденц (Швейцария).