Воронежцы ищут «Ключ от города»

СЕГОДНЯ 09:28 2019-09-10T09:28:11+03:00

Изменить размер текста: A A

14 сентября в столице Черноземья стартует фото-квест «Ключ от города». Необычное соревнование пройдет в Воронеже во второй раз. Команды участников будут выполнять онлайн-задания, связанные с театральной сферой Воронежа, ведь этот год объявлен президентом Годом театра.

Главный приз квеста - сувенирный ключ, который торжественно вручат победителям на праздновании Дня города 21 сентября.

Читайте еще о программе праздника На День города в центре Воронежа выступит Лев Лещенко

ИСТОЧНИК KP.RU