Воронежцы ищут «Ключ от города»
Стартует квест-игра
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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14 сентября в столице Черноземья стартует фото-квест «Ключ от города». Необычное соревнование пройдет в Воронеже во второй раз. Команды участников будут выполнять онлайн-задания, связанные с театральной сферой Воронежа, ведь этот год объявлен президентом Годом театра.
Главный приз квеста - сувенирный ключ, который торжественно вручат победителям на праздновании Дня города 21 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU