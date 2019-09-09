Власти пообещали воронежцам убрать несанкционированную свалку
Кучи строительного мусора выросли рядом с жилым кварталом
Фото: из группы "ЖК "Скандинавия" | "Инстеп" | Воронеж".
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Жители улицы Газовой получили ответ от управы Советского района по поводу расположенной по соседству свалки. Напомним, кучи мусора выросли между управлением ГИБДД и жилым кварталом "Скандинавия". Тут можно увидеть кирпичи, куски бетона в мешках, деревянные ящики и даже обломки гранитных надгробных плит.
- Уборка территории силами "Комбината благоустройства Советского района" будет выполнена до 13 сентября, - пообещали в управе.
Добавим, что однажды отсюда уже вывозили строительный мусор. Только те, кто его привозит, работают на опережение...
ИСТОЧНИК KP.RU