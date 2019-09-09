Власти пообещали воронежцам убрать несанкционированную свалку

СЕГОДНЯ 19:10 2019-09-09T19:10:26+03:00

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Жители улицы Газовой получили ответ от управы Советского района по поводу расположенной по соседству свалки. Напомним, кучи мусора выросли между управлением ГИБДД и жилым кварталом "Скандинавия". Тут можно увидеть кирпичи, куски бетона в мешках, деревянные ящики и даже обломки гранитных надгробных плит.

- Уборка территории силами "Комбината благоустройства Советского района" будет выполнена до 13 сентября, - пообещали в управе.

Добавим, что однажды отсюда уже вывозили строительный мусор. Только те, кто его привозит, работают на опережение...

ИСТОЧНИК KP.RU