Рядом с воронежским кварталом выросла свалка из строительного мусора и надгробных плит

СЕГОДНЯ 19:40 2019-08-18T19:40:17+03:00

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На улице Холмистой между управлением ГИБДД и жилым кварталом "Скандинавия" есть небольшой пустырь. Некоторые предприниматели решили, что это отличное место для строительного мусора. Кирпичи, куски бетона в мешках, деревянные ящики и даже обломки гранитных надгробных плит - чего только тут не увидеть! Заметно, что хлам сюда привозили не раз и не два.

После обращений местных жителей мусор отсюда уже убирали. Но те, кто его привозит, работают на опережение, и искать другой способ утилизации отходов, видимо, не спешат. Теперь воронежцы готовят новые обращения в управу района.

Есть в Воронеже еще одна несанкционированная свалка со сложной судьбой - пустырь на улице Землячки. Будем надеяться, что второго столь крупного объекта на карте города не появится.

ИСТОЧНИК KP.RU