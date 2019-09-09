2019-09-09T17:10:38+03:00
Общество

Воронежцев позвали на новый автофлешмоб ко Дню города

Сбор водителей состоится 13 сентября
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы «Местоположение ДПС Воронеж: Перезагрузка» в соцсети.Фото: из группы «Местоположение ДПС Воронеж: Перезагрузка» в соцсети.
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Воронежских водителей позвали на новый автофлешмоб ко Дню города. Фигуру из машин будут выстраивать 13 сентября в 20.00 на парковке у АЗС «Лукойл». Об этом организаторы сообщили в группе «Местоположение ДПС Воронеж: Перезагрузка» в соцсети в понедельник, 9 сентября.

- Необходимо максимальное количество автомобилей, - написали в сообществе.

Как и всегда организаторы не рассказывают, какую фигуру построят на этот раз.

Напомним, подобные акции накануне крупных праздников для воронежцев стали уже традицией. На прошлый День города автомобилисты сделали необычную копию известного всем корабля «Меркурий». А забыть о проблемах с платными парковками и почувствовать себя творцами местные жители смогли в День водителя. Тогда участники акции выстроили огромную машину ДПС. С Новым годом автолюбители поздравляли горожан грандиозной снежинкой из машин, потом собирали из авто силуэт баркалона «Меркурий», который тогда едва спасли от окончательного разрушения. А Михаил Шуфутинский наверняка порадовался, если узнал, что 3 сентября в честь его суперхита воронежские поклонники выложили из машин портрет знаменитого исполнителя шансона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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