2018-09-03T10:08:12+03:00
Общество

Воронежские водители сложили из машин портрет Шуфутинского

Автоактивисты приурочили флешмоб к песне "Третье сентября"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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группа: МДПС Воронеж: Перезагрузка.группа: МДПС Воронеж: Перезагрузка.
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"Я календарь переверну - И снова 3-е сентября". Все пошли на работу и в школу. А воронежские автомобилисты выстроили из машин портрет Михаила Шуфутинского, вдохновившись датой, которой посвящена песня известного шансонье.

- В этом году 3 сентября не летит желтый лист, но жара постепенно сменится осенней прохладой, чаем, пледом и шумом дождя за окном. А сейчас 3 сентября - это понедельник, где студенты идут на учебу, дети в школу, взрослые - на работу. И пусть в первый понедельник осени у вас останется на душе 2 сентября - когда все было хорошо, было солнце и тепло на улице и в душе, - прокомментировали акцию активисты сообщества МДПС Воронеж: Перезагрузка.

Для портрета шансонье на площадке сити-парка «Град» собралось более 80 машин.

Это далеко не первый флешмоб активистов. Подобные фигуры выстраивают почти к каждому крупному празднику. Из последних флешмобов больше всего запомнилась фигура в форме горящего Вечного огня на 9 Мая, самолет, выложенный машинами после гибели в Сирии воронежского летчика Романа Филипова, а также снежинки из авто в бесснежный Новый год. Поучаствовать может каждый желающий - достаточно приехать в назначенное время на парковку крупного торгового центра.

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